Descoperă eficiența și comoditatea curățării cu mătura electrică fără fir KB 5. Proiectată special pentru podele dure și covoare, această mătură este alimentată de o baterie litiu-ion, oferind performanțe excepționale într-un design compact. Ușoară și compactă, îndepărtează cu ușurință murdăria vizibilă, grație periei sale universale. Cu articulație dublă flexibilă, se adaptează cu precizie în spații înguste și sub mobilier, făcând curățarea între scaune și pe scări o sarcină ușoară. De asemenea, beneficiază de un design ergonomic, permițând curățarea fără efort și fără a vă apleca. Funcțiile de pornire/oprire automată și recipientul detașabil pentru deșeuri adaugă o notă de practicitate la această mătură inovatoare.

Sistemul de Curatare Adaptativ Kärcher Indeparteaza murdaria eficient de pe toate tipurile de covoare. Stergere reglabila pentru margini pentru curatarea murdariei in mod optim Geometrie interioara imbunatatita cu conducerea murdariei in mod optim pentru curatare eficienta. Farasul de murdarie este usor de scos si reintrodus Golire rapida si usoara fara a veni in contact cu murdaria. Racord dublu flexibil Manerul sepoate roti cu usurinta in toate directiile Usor de manevrat Inclusiv intre mobile si scaune. Comutator automat pornit/oprit Usor de pornit si oprit. rapid si intuitiv Nu necesita aplecare Perie universală Pentru curatarea optima pe podele si covoare Permite indepartarea usoara a parului Permite de asemenea stergerea aproape de margini Peria universala este usor de scos si de reintrodus Usor si rapid cu o singura mana Curatare usoara a periei universale Tehnologie acumulator Litium -Ion Cu o durata de viata pana la 30 de minute pe podele Fara efect de memorie Intotdeauna gata la inlocuire Depozitare cu economie de spatiu Pentru depozitare usoara, cu economie de spatiu, chiar in spatii mici Matura electrica fara fir poate fi tinuta oriunde este nevoie. Poziție de parcare Dispozitivul poate fi asezat confortabil pentru pauzele scurte de lucru. Greutate scăzută Usor de transportat si manevrat.