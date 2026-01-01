Curățarea cu aparatul portabil de spălat cu presiune este ușoara și eficientă. Dispozitivul practic și compact poate fi utilizat direct pentru curățarea intermediară fără o pregătire îndelungată. Cu duza cu jet plat, mobilierul de grădină, jucariile de gradina, recipientele pentru deșeuri și multe alte obiecte sunt curatate de murdărie în cel mai scurt timp. Gama largă de accesorii disponibile opțional, cum ar fi duza de spumare, perie de spălare, furtun de absorbtie apa și duza 5-în-1. Bateria și încărcătorul nu sunt incluse în pachetul de livrare.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare. Design compact și ușor al dispozitivului Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă. Accesorii pentru o gamă largă de aplicații Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24