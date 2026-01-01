Nu aveti o priza de alimentare la indemana? Nici o problema! Aparatul de spălat cu presiune medie KHB 4-18 cu baterie Kärcher de 18 V, curăță practic tot ceea ce este în jurul casei fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de utilizare. Duza cu jet plat îndepărteaza rapid murdăria persistenta de pe mobilierul de grădină, unelte de gradina și curata multe altele obiecte. Ghivecele tale de flori sunt murdare de noroi? Aceasta este o treabă pentru duza cu jet rotativ, care poate fi utilizată pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistenta. Duzele, bateria interschimbabilă litiu-ion (18 V / 2,4 Ah) și încărcătorul de baterii sunt incluse in pachetul de livrare. Bateria poate fi utilizată pe toate dispozitivele Kärcher alimentate cu baterie de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă atunci când se lucrează, se încarcă și se depozitează. Gama largă de accesorii fac aparatul KHB 4-18 și mai versatil. De exemplu, sunt disponibile urmatoarele accesorii: duza de spumare, o perie de spălare și un furtun de absorbtie pentru utilizarea apei din surse alternative.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiune de 21 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. Duză cu jet plat pentru curățare delicată, accesoriu inclus în pachetul de livrare. Design compact și ușor al dispozitivului Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă. Accesorii pentru o gamă largă de aplicații Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24