Nu aveți conexiune la sursa de curent? Nici o problema! KHB 6 Battery este ușor, portabil datorită functionarii pe bază de baterie, cu presiune medie, compatibil cu platforma Kärcher Battery de 18 V, curăță practic tot ce este în jurul casei, fără a fi nevoie de o sursă de alimentare. Pur și simplu conectați furtunul și este gata de acțiune. Utilizând duza cu jet plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe mobilierul de grădină, jucării și multe alte suprafețe. Ghivecele de flori sunt pătate de polen și noroi? Aceasta este o sarcină pentru duza rotativă, care poate fi folosită pentru a îndepărta fără efort chiar și murdăria persistentă. Ambele duze, bateria detașabilă de litiu-ion (18 V / 2,5 Ah) și încărcătorul de baterii sunt incluse în set. Bateria detașabilă litiu-ion, poate fi utilizată pe toate dispozitivele cu baterie din platforma 18 V Kärcher Battery Power. Datorită tehnologiei inovatoare în timp real, afișajul LCD arată capacitatea rămasă a bateriei în timpul lucrului, încărcării și depozitării. Gama largă de accesorii fac ca KHB 6 Battery să fie potrivit pentru multe aplicatii.

Baterie de 18 V care poate fi schimbată Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Maximum 24 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duze ușor de schimbat prin sistem Quick Connect. În pachet sunt incluse duza cu jet plat pentru curățare delicată și duză rotativă pentru murdăria persistentă Design ușor și inovator al dispozitivului Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Cu furtunul de aspirație, care este disponibil separat, indiferent dacă este disponibilă o conexiune cu apă. Accesorii pentru o gamă largă de aplicații Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24