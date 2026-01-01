Fără conexiune la curent? Nicio problemă! Aparatul de curățat cu presiune medie portabil KHB 6 Plus Battery Set MJ, cu baterie Kärcher 18 V, curăță practic orice în jurul casei și grădinii fără a necesita o sursă de alimentare. Pachetul include un furtun de aspirare apa și o găleată pliabilă care economisește spațiu, pentru curățenie în mișcare, fără conexiune la apă. Poate fi folosit chiar și cu surse naturale de apă, cum ar fi apa de ploaie. Duza 5 în 1 Multi Jet MJ 24 inclusă în acest set o face ideală pentru o gamă largă de aplicații. Comutarea rapidă între jetul punctual, jetul plat, jetul de clătire, jetul de ceață sau jetul de apă este extrem de simplă, fără a schimba duza sau lancea de pulverizare. Când apa nu este suficientă, accesoriile opționale, cum ar fi peria de spălat sau jetul de spumă, cresc puterea de curățare.

Curățenie mobilă Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii. Nu este necesară racordarea la apă, datorită furtunului de absorbție inclus în pachetul de livrare. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Maximum 24 bari pentru o curățare intermediară eficientă, mobilă și ușoară. Duza multijet MJ 24 combină cinci tipuri de pulverizare Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile. Design ușor și inovator al dispozitivului Libertate și flexibilitate in perioadă de lucru Aparat de spălat cu presiune medie, portabil, alimentat cu baterii, pentru curățare intermediară. Accesorii pentru o gamă largă de aplicații Pentru scări și zone mai mici: PS 20 Handheld. Pentru locații greu accesibile: Rasucire la 360 ° dispozitivul VJ 24