Kit extensie Evolution pentru gama WV 26331440 Karcher | Kärcher

Acum puteți curăța cu ușurință geamurile mari și alte suprafețe netede dificil de atins și fără a fi nevoie să vă urcati pe scară, acest lucru este posibil prin setul de extensie telescopic pentru Window Vac și ștergătorul cu vibrații. Setul este alcătuit din două parti telescopice, o extensie cu îmbinare flexibilă pentru Window Vac și o extensie cu ștergător si cu o laveta din microfibre. Setul oferă până la 2 metri înălțime suplimentară, astfel încât camerele de zi, băile pot fi curatate fara efort, până la o înălțime de aprox. 4 metri.