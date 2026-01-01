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    Kit extensie Evolution pentru gama WV 26331440 Karcher | Kärcher

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    Două tije telescopice negre Kärcher, una cu suport și alta cu racletă pentru curățare.

    Kit extensie Evolution pentru gama WV

    Cod produs: 2.633-144.0

    Cu setul de extensie telescopic pentru gama Window Vac și ștergătorul cu vibrații KV 4, puteți curăța geamurille mari. Extensibil de la 0,6 până la 1,5 metri.