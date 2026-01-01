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    Aspirator vertical Kärcher, galben și negru, cu mâner ergonomic și cap de curățare dreptunghiular.

    Mop cu abur

    KST 2 Upright EasyFix

    Cod produs: 1.513-340.0

    ¹⁾
    La curățarea punctuală cu aparatul de curățat cu abur Kärcher, timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur, în contact direct cu suprafața, 99,999% dintre virusurile anvelopate, precum virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B), pot fi eliminate de pe suprafețele dure netede obișnuite din locuință (germen de test: Modified vaccinia virus Ankara).
    ²⁾
    La curățarea la o viteză de 30 cm/s, la setarea maximă de abur și în contact direct cu suprafața, 99,99% dintre bacteriile obișnuite sunt eliminate de pe suprafețele dure netede (germen de test: Enterococcus hirae).