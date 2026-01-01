Aspiratorul vertical fără fir KVA 2 – descoperă un nou nivel al confortului în curățenie! Compact, dar extrem de performant, KVA 2 îmbină puterea de aspirare remarcabilă cu un design intuitiv, pentru o locuință impecabilă. Dimensiuni reduse, performanță maximă! Datorită etanșării optimizate, asigură o colectare superioară a prafului pe toate tipurile de pardoseli. Cele trei moduri de curățare se adaptează perfect fiecărei nevoi – de la curățări rapide de întreținere până la îndepărtarea murdăriei persistente. Cu o greutate de aproximativ 2,1 kg, este extrem de ușor și ideal pentru curățare fără efort, chiar și deasupra capului. Articulația pivotantă la 180° oferă manevrabilitate excepțională, iar nivelul redus de zgomot (sub 78 dB) asigură un confort sporit în utilizare. Sistemul de filtrare HEPA în mai multe etape reține 99,9% dintre particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) și garantează un aer evacuat curat – o alegere excelentă pentru persoanele alergice. Pentru flexibilitate maximă, KVA 2 se încarcă prin USB-C. Pachetul include duză pentru spații înguste, perie moale pentru praf și suport de perete. KVA 2 – partenerul ideal pentru o casă perfect curată.

Ultra-ușor și compact Cântărește doar 2,1 kg pentru o curățare fără efort – chiar și deasupra capului sau pe scări Ușor ca o pană, aprox. 1,3 kg în modul aspirator de mână – ideal pentru curățarea mobilei și a zonelor greu accesibile Manipulare simplă și intuitivă cu un design elegant Articulație pivotantă la 180° – pentru manevrabilitate și flexibilitate Manevrabilitate maximă pentru o curățare rapidă și eficientă Se manevrează cu ușurință în jurul mobilei și curăță temeinic zonele greu accesibile Nivel superior de comoditate și flexibilitate Filtrare HEPA de peste 99,9% Respirați ușor: filtrul HEPA menține aerul din interior curat și sănătos Captează 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal pentru persoanele cu alergii Pentru o casă igienică și curată – fără praf și alergeni Perie turbo eficientă Tehnologie de ultimă generație a duzei pentru podea cu acționare electrică – pentru performanță excelentă de curățare pe orice tip de podea Etanșarea perfect concepută asigură putere maximă de aspirație și îndepărtare eficientă a murdăriei – chiar și în cazul murdăriei persistente Îndepărtează cu ușurință părul de animale, praful și murdăria grosieră de pe covoare, podele dure și tapițerii Motor BLDC de mare viteză – puternic și durabil Performanță impresionantă de curățare datorită vitezelor mari și puterii optime de aspirație Motor fără perii pentru durabilitate și fiabilitate – crește durata de viață a aspiratorului Curățare ultra-silențioasă (max. 78 dB) Aspirare ultra-silențioasă cu maximum 78 dB – pentru o atmosferă relaxantă Ideal pentru locuințele cu copii și animale – fără zgomot deranjant Trei moduri de curățare – flexibile și eficiente Se adaptează la diferite tipuri de podele și niveluri de murdărie pentru rezultate optime de curățare Mod minim pentru economie de energie și până la 40 de minute de funcționare Putere maximă pentru murdărie persistentă – pentru un rezultat impecabil Încărcare USB-C pentru un plus de comoditate Compatibil cu majoritatea încărcătoarelor – pentru mai multă flexibilitate și confort la încărcare Fără cabluri încurcate – simplu și practic Utilizarea cablurilor de încărcare universale înseamnă timpi de încărcare mai rapizi și mai puține deșeuri electrice Complet echipat – versatil și economisitor de spațiu Gama extinsă de accesorii: duză pentru crăpături, perie moale pentru praf și suport de perete – tot ce aveți nevoie pentru curățenia casei Depozitare care economisește spațiu – ideală pentru apartamente mici sau acolo unde spațiul este limitat