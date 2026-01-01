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    Aspirator Kärcher galben cu furtun lung, accesoriu de aspirare și sac de praf pe fundal alb.

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    IF Design Award 2022

    Aspirator umed-uscat

    KWD 1 W V-12/2/18

    Cod produs: 1.628-401.0

    • Design compact cu depozitare practică a accesoriilor
    • Sac de filtrare din fleece
    • Funcție de suflare