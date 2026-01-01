Aspiratorul umed-uscat KWD 1 W V-12/2/18 cu cap negru se distinge prin designul său compact, puterea sa de aspirare și eficiența energetică – la o putere nominală de intrare de doar 1.000 W. Acest lucru asigură că aparatul oferă rezultate excelente de curățare, indiferent dacă vă confruntați cu murdărie uscată, umedă, fină sau grosieră. Aspiratorul umed-uscat vine cu un container robust din plastic de 12 litri, un cablu de 2 metri și un furtun de aspirație de 1,8 metri cu mâner drept, o duză de podea cu clipsuri, un filtru din spumă și un sac filtrant din fleece. Aspiratorul are, de asemenea, o funcție practică de suflare care poate fi utilizată pentru a curăța în locuri unde aspirarea este dificilă și nu numai. Zona de depozitare de deasupra aparatului poate fi utilizată pentru a așeza în siguranță unelte și piese mici, cum ar fi șuruburi și cuie. Aparatul impresionează, de asemenea, prin depozitarea sa care economisește spațiu, depozitarea simplă a accesoriilor, sistemul de blocare Pull & Push și un mâner de transport cu formă ergonomică pentru a facilita deplasarea dintr-un loc în altul.

Design compact Flexibil și multifuncțional Ergonomic Funcție de suflare Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare Îndepărtarea cu ușurință a murdăriei, de ex. dintr-un spatiu cu pietriș. Sac de filtrare din fleece Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere. Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o capacitate mare de reținere a prafului. Spațiu de depozitare Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele. Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru. Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim. Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării Sistem de blocare „Pull & Push" Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului. Mâner pentru transportare ergonomică Permite transportarea convenabilă a aparatului