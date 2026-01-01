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    Lama de curatare din cauciuc pentru duza de ferestre 62731400 | Kärcher

    Lamă de rezervă gri pentru aspirator de geam Kärcher, pe fundal alb.

    Lama de curatare din cauciuc pentru duza de ferestre

    Cod produs: 6.273-140.0

    Insertie din cauciuc pentru instrumente de spalat geamul cu cusaturi.