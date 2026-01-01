Lamă LMO 18 - 33 | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.444-010.0Lama din oțel de înaltă calitate se montează rapid și fără efort la mașina de tuns iarba LMO 18-33 Battery. Cu o lățime de tăiere de 33 cm obține rezultate de tăiere îngrijite și uniforme.
Lățime tăiere (cm)
33
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
330 x 55 x 11
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare