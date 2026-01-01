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    Lamă LMO 18 - 33 | Kärcher

    Lamă de tuns iarba Kärcher, metalică, cu găuri centrale pentru montare, pe fundal alb.

    Lamă LMO 18 - 33

    Cod produs: 2.444-010.0

    Lama din oțel de înaltă calitate se montează rapid și fără efort la mașina de tuns iarba LMO 18-33 Battery. Cu o lățime de tăiere de 33 cm obține rezultate de tăiere îngrijite și uniforme.