Lamă LMO 18 - 33 | Kärcher

Un gazon perfect are nevoie de o tăiere perfectă. Și acest lucru este posibil doar utilizând lamele potrivite. Lama pentru mașina de tuns iarba LMO 18-33 Battery cu o lățime de tăiere de 33 de centimetri atinge înălțimea dorită de tăiere, chiar și în cele mai greu accesibile locuri din grădină. Lama de oțel de înaltă calitate este foarte ascuțită, astfel încât iarba să rămână fără denivelări. În acest caz, mașina de tuns iarbă cu acumulator oferă un rezultat de tăiere perfect. Lama de tuns iarba se poate schimba prin câteva mișcări simple ale unui șurub și lucrul poate fi imediat continuat.

Lamă de oțel foarte ascuțită Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite, fără denivelări. Schimbarea ușoară a lamei Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită. Forma eficientă Schimbare fără efort a lamei de tăiere. Accesorii potrivite Lama de tuns iarba este ideală pentru mașina de tuns iarba LMO 18-33.