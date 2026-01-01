Lamă LMO 18 - 36 | Kärcher

Lamele de oțel foarte ascuțite pentru mașina de tuns iarba LMO 18-36 Battery cu acumulator nu lasă în urmă imperfecțiuni. Cu o lățime de tăiere de 36 de centimetri, aceasta taie uniform gazonul, fără denivelări, chiar și în zonele greu accesibile. Dacă lama mașinii de tuns iarba trebuie schimbată, sunt necesare doar câteva mișcări simple la un șurub și operațiunea poate fi continuată. Datorită formei inteligente a lamei, resturile tăiate ajung în coșul colector fără reziduuri.

Lamă de oțel foarte ascuțită Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite, fără denivelări. Schimbarea ușoară a lamei Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită. Forma eficientă Schimbare fără efort a lamei de tăiere. Accesorii potrivite Lama de tuns iarba este ideală pentru mașina de tuns iarba LMO 18-36 Battery.