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    Lamă LMO 18 - 36 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Lamă de tuns iarba din metal, cu margini ușor curbate și patru orificii centrale, pe fundal alb.

    Lamă LMO 18 - 36

    Cod produs: 2.444-011.0

    Lama pentru mașina de tuns iarba cu o lățime de tăiere de 36 cm este potrivită pentru mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 18-36 Battery, asigurând astfel rezultate excelente de tăiere.