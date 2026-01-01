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    Lamă LMO 36 - 40 Battery | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Lamă de tuns iarba Kärcher, neagră, cu orificii centrale pentru montare, pe fundal alb.

    Lamă LMO 36 - 40 Battery

    Cod produs: 2.444-012.0

    Tăiere uniformă garantată cu lama puternică din oțel, cu o lățime de tăiere de 40 cm pentru mașina de tuns iarba LMO 36-40 Battery.