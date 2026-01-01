Lamă LMO 36 - 40 Battery | Kärcher

Lamele de oțel ascuțite pentru mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-40 Battery nu lăsa în urmă vârfuri de iarbă netunse sau denivelări în gazon. Datorită formei inteligente a lamei, resturile tăiate cad direct în coșul colector fără reziduuri. Cu aceste lame, înălțimea de tăiere este perfectă, iar datărită lățimii de tăiere de 40 de centimetri, peluza și gazonul rămân uniform tunse. Pentru schimbarea lamei de tuns iarba sunt necesare doar câteva mișcări rapide și simple.

Lamă de oțel foarte ascuțită Utilizarea oțelului de înaltă calitate asigură rezultate de tăiere îngrijite, fără denivelări. Schimbarea ușoară a lamei Puține mișcări ale mâinii la un singur șurub și lama este înlocuită. Forma eficientă Schimbare fără efort a lamei de tăiere. Accesorii potrivite Lama de tuns iarba este ideală pentru mașina de tuns iarba LMO 36-40 Battery.