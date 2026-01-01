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    Lamă LMO 36-46 Battery | Kärcher

    Lamă de tuns iarba neagră, cu trei găuri centrale, pe fundal alb.

    Lamă LMO 36-46 Battery

    Cod produs: 2.444-013.0

    Cu o lățime de tăiere de 46 cm, lama mașinii de tuns iarba LMO 36-46 Battery lasă în urmă rezultate uniforme și îngrijite de tăiere.