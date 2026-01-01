WV 6 Suction lip (170mm) 26335130 Karcher | Kärcher

Lamelele detașabile (170 de milimetri) ale aspiratorului de geamuri WV 6 pot fi înlocuite rapid și ușor și asigură o curățenie fără urme pe toate suprafețele netede - fără să picure apă.

Lamă racletă Xtra!Flex® Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini. Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.