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    WV 6 Suction lip (170mm) 26335130 Karcher | Kärcher

    Două plăci galbene din plastic, aliniate paralel pe un fundal alb.

    Lamelă de aspirare WV 6 (170mm)

    Cod produs: 2.633-513.0

    Pentru un rezultat de curățare fără urme: lamelele de aspirare înlocuibile de (170 mm) pentru aspiratorul de geamuri WV 6.