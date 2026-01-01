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    WV 6 Suction lip (280mm) 26335140 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lame galbene de cauciuc, aliniate paralel pe un fundal alb.

    Lamelă de aspirare WV 6 (280mm)

    Cod produs: 2.633-514.0

    Pentru un rezultat de curățare fără urme: lamelele de aspirare înlocuibile de (280 mm) pentru aspiratorul de geamuri WV 6.