WV 6 Suction lip (280mm) 26335140 Karcher | Kärcher

Lamă racletă Xtra!Flex®

Lama racletei din silicon Xtra!Flex® cu tehnologie inovatoare face curățarea și mai flexibilă - ideală pentru utilizare până la podea și pe margini. Buza lungă din silicon permite aspirarea dintr-o singură trecere, făcând astfel și mai flexibil aspiratorul pentru ferestre alimentat cu acumulator.