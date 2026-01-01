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    Lamela de cauciuc, ingusta 26331040 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lame negre de cauciuc, aliniate paralel pe un fundal alb.

    Lamela de cauciuc, ingusta

    Cod produs: 2.633-104.0

    Pentru schimbarea lamelelor de cauciuc ale curatitorului de geamuri WV. Pentru o curatare fara urme a tuturor suprafetelor netede.