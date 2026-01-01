☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Lamela de cauciuc, lata 26330050 Karcher | Kärcher

    Două lame de cauciuc negre, alungite, plasate paralel pe un fundal alb.

    Lamela de cauciuc, lata

    Cod produs: 2.633-005.0

    Pentru schimbarea lamelelor de cauciuc ale curatitorului de geamuri WV. Pentru o curatare fara urme a tuturor suprafetelor netede.