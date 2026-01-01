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    Lamele aspirare WV 1 (250mm) 26331280 Karcher | Kärcher

    Două lame de cauciuc negre, alungite, așezate paralel pe un fundal alb.

    Lamele aspirare WV 1 (250mm)

    Cod produs: 2.633-128.0

    Pentru înlocuirea lamelor de racletă ale aspiratoarelor pentru ferestre WV 1. Pentru o curățare fără urme pe toate suprafețele netede - fără a lăsa urme de scurgeri.