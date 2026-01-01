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    Lance de extensie pentru aparatele de spalat cu presiune medie Karcher | Kärcher

    Lance Kärcher pentru curățare, de culoare neagră, cu design alungit și nervuri, pe fundal alb.

    Lance de extensie pentru aparatele de spalat cu presiune medie

    Cod produs: 2.644-173.0

    Lancea de extensie pentru creșterea razei de acțiune cu 0,4 metri. Pentru o curățare mai confortabilă și mai eficientă a locurilor greu accesibile. Compatibila cu toate accesoriile de curatat cu presiune medie de la Kärcher.