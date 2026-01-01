Lance de extensie pentru aparatele de spalat cu presiune medie Karcher | Kärcher

Lancea de extensie se ataseaza cu ajutorul adaptorului cu conectare rapida. Facilitează lucrul ergonomic și, datorită distanței, protejează în mare măsură utilizatorul de apa pulverizată. Pentru utilizare este necesar un accesoriu adaptor cu conectare rapida, de ex. MJ 24 Multijet.

Codificare pe culori racordul tip baionetă Distincție clară față de accesoriile aparatului de curățare cu înaltă presiune.