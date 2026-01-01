Lance MJ 160 Multi Jet 4-în-1

MJ 160 Multi Jet 4-în-1 oferă 4 tipuri de pulverizare într-o singură lance: jet pentru detergent, jet plat de înaltă presiune, duză rotativă și jet plat larg. Selectarea jetului potrivit se face simplu, prin rotirea lăncii, fără a mai fi necesară schimbarea accesoriilor. În același timp, Multi Jet impresionează prin manevrare ușoară și confort sporit în utilizare, datorită reducerii greutății cu 25% față de modelul anterior, Kärcher MJ 3-în-1. Compatibil cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5. Soluția universală pentru casă, grădină și autoturism.

Selectați jetul potrivit prin rotirea lăncii de pulverizare Fără pierdere de timp la schimbarea lăncii Patru tipuri de pulverizare într-o singură lance Duză rotativă, jet plat, detergent și jet plat larg – flexibilitate maximă Cu ajutor de montaj pe lancea de pulverizare Pentru instalare și utilizare corectă Reducere a greutății cu 25%¹⁾ Mai confortabil și ușor de utilizat Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5 Perfect pentru o îmbunătățire ulterioară.