Lance Vario Power VP 180 | Kärcher

VP 180 Vario Power Jet oferă reglare ajustabilă a presiunii, care poate fi modificată prin simpla rotire a lăncii, asigurând setarea optimă pentru orice aplicație – de la curățare delicată până la jet puternic. Ideal pentru curățarea eficientă și comodă a suprafețelor mici din jurul casei și grădinii, cum ar fi pereți, alei, garduri sau vehicule. Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7.

Reglare continuă a presiunii prin simpla rotire Ușor de utilizat De la jet de înaltă presiune la jet de joasă presiune Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza Economisește timp Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare Compatibil cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 6 și K 7 Perfect pentru modernizare ulterioară