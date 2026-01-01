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    Lance Vario Power VP 180 | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Lance neagră Kärcher pentru curățare sub presiune, cu design ergonomic și detalii texturate.

    Lance Vario Power VP 180

    Cod produs: 2.644-437.0

    Lance de pulverizare Vario Power VP 180 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 6 și K 7. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.
    Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).