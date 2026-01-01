Lanț pentru PSW 18-20 Battery | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.444-018.0Ferăstrăul PSW 18-20 Battery cu vibrație redusă realizează tăieri de înaltă calitate, folosind lanțul pentru lama de 20 cm, ușor de înlocuit.
Culoarea
argintiu
Greutate (kg)
0.1
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
330 x 35 x 5
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare