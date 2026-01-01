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    Lanț pentru PSW 18-20 Battery | Kärcher

    Lanț de fierăstrău cu dinți metalici, așezat pe un fundal alb.

    Lanț pentru PSW 18-20 Battery

    Cod produs: 2.444-018.0

    Ferăstrăul PSW 18-20 Battery cu vibrație redusă realizează tăieri de înaltă calitate, folosind lanțul pentru lama de 20 cm, ușor de înlocuit.