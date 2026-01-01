Lanț pentru PSW 18-20 Battery | Kärcher

Lanțul de 20 cm a ferăstrăului PSW 18-20 Battery poate fi atașat rapid și fără efort datorită sistemului simplu de întindere a lanțului. Obțineți performanțe optime de tăiere de fiecare dată. Impresionează prin nivelul redus de zgomot al vibrațiilor.

Lanț de înaltă calitate Obțineți întotdeauna rezultate de calitate cu ferăstrăul cu acumulator de la Karcher. Înlocuirea cu ușurință a lanțului Înlocuirea lanțului fără efort în câteva mișcări simple