Lavetă KV 4 26331320 Karcher | Kärcher

Laveta de ștergere lavabilă este incredibil de ușor de atașat și îndepărtat pe și de pe aparatul de curățare cu vibrații KV 4 alimentat cu acumulator, mulțumită sistemului cu scai - ceea ce face ca schimbarea lavetei de ștergere să fie rapidă și comodă.

Fixare velcro Sistemul de fixare cu scai face extrem de rapidă și ușoară schimbarea lavetei de ștergere. Se poate spala Laveta de ștergere este reutilizabilă. Potrivit pentru KV 4 Laveta de ștergere este potrivită pentru curățarea tuturor suprafețelor netede cu KV 4.