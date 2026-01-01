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    Lavetă KV 4 26331320 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Două lavete albe din microfibră, dreptunghiulare, așezate pe un fundal alb.

    Lavetă KV 4

    Cod produs: 2.633-132.0

    Pur și simplu ingenioasă: laveta de ștergere cu fixare cu scai te ajută să îndepărtezi fără efort murdăria de pe toate tipurile de suprafețe netede cu aparatul fără fir de curățare cu vibrații KV 4.