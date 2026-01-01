Set lavete de unică folosință EasyFix Mini 28632960 Karcher | Kärcher

Set de lavete rezistente, realizate din microfibră de înaltă calitate pentru duza de podea EasyFix Mini. Pentru rezultate excelente si igienice de curățare pe podele dure, chiar și colțurile și marginile sunt curățate fără efort. Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta din microfibră poate fi fixată rapid și ușor pe duza de podea a aparatului de curățat cu abur: Pur și simplu apăsați laveta pe duza de podea EasyFix Mini și este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi îndepărtată de pe duza de podea EasyFix Mini, fără a intra în contact cu murdăria, pur și simplu călcați pe banda atașată la laveta și trageți duza de podea în sus.

Microfibre de înaltă calitate Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam. Sistem comod de fixare cu scai Ușor de atașat laveta de curățare la duza apăsând pur și simplu pe ea. Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Banda atasat la laveta de curățare a podelei Fără contact cu murdăria când înlocuiți laveta, pur și simplu călcați pe banda atasata la laveta și trageți duza de podea în sus. Laveta de curățare a podelei acoperă toata suprafata duzei de podea Pentru curățarea fără efort a colțurilor, marginilor și a altor zone greu accesibile.