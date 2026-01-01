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    Set lavete de unică folosință EasyFix Mini 28632960 Karcher | Kärcher

    Două lavete albe Kärcher cu margini pufoase și etichete cu logo-ul Kärcher.

    Laveta microfibră EasyFix Mini pentru duza de podea

    Cod produs: 2.863-296.0

    Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta este ușor și rapid de atașat și de îndepărtat de pe duza EasyFix Mini.