Laveta microfibre 26438720 Karcher | Kärcher

Laveta din microfibre cu uscare rapidă poate absorbi o cantitate mare de lichid. Are o textură moale și protejează suprafețele delicate. Măsurând dimensiuni de 40 × 40 cm, este ideala și pentru uscarea bicicletelor înainte de a fi depozitate.

Laveta din microfibre de înaltă calitate Pentru uscarea obiectelor curățate înainte de a fi depozitate. Microfibre Absoarbe o cantitate mare de apă și se usucă rapid. Lână Protejează suprafețele.