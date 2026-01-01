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    Laveta microfibre 26438720 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Prosop gri din microfibră, pliat, cu textură pufoasă, pe fundal alb.

    Laveta microfibre

    Cod produs: 2.643-872.0

    Laveta din microfibre de înaltă calitate. Obiectele curățate pot fi uscate înainte de a fi depozitate.