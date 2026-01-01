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    Lavete de unică folosință EasyFix Mini 28633000 Karcher | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Set de lavete din microfibră albe și galbene, stivuite una peste alta, pe fundal alb.

    Lavete de unică folosință EasyFix Mini

    Cod produs: 2.863-300.0

    Set de 15 lavete de unică folosință pentru duza de podea EasyFix Mini pentru curățarea rapidă și igienică a suprafețelor dure. Benzile galbene cu scai permit atașarea ușoară a lavetei.