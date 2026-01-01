Lavete de unică folosință EasyFix Mini 28633000 Karcher | Kärcher

Când trebuie să fii rapid, setul de lavete de unică folosință EasyFix Mini, cu 15 lavete inovatoare de unică folosință, realizate din materiale absorbante de înaltă calitate, garantează că ai întotdeauna la îndemână o lavetă proaspătă pentru duza de podea EasyFix Mini. Mulțumită dizlocării în mod optim a murdăriei și a unui grad mare de colectare a murdăriei, laveta de unică folosință garantează rezultate de curățare completă și igienică pe toate suprafețele dure — chiar și în colțuri și la margine. Folosind sistemul cu scai, acesta poate fi fixat rapid și ușor la duza de podea EasyFix Mini a aparatului de curățare cu aburi. Pur și simplu apasă duza de podea EasyFix Mini pe partea laterală a lavetei care are benzi galbene cu scai și aceasta este gata de utilizare. După curățare, laveta poate fi aruncată cu ușurință împreună cu gunoiul de uz casnic. Laveta de unică folosință vă scutește de efortul obositor și consumator de timp al spălării lavetelor murdare.

Aveți întotdeauna o laveta curată la indemana Pentru rezultate de curățare strălucitoare. Simplu și igienic fără a fi nevoie să spălați nimic Laveta de unică folosință va reduce efortul și timpul pentru spălarea lavetei murdare. Sistem comod de fixare cu scai Fixarea simplă și rapidă a lavetei datorită fixarii cu scai Laveta nu se desprinde de duza podelei în timpul lucrului Laveta de unică folosință acoperă toate laturile duzei de podele Pentru curățarea fără efort a colțurilor, spatiilor mici și a altor zone greu accesibile. Material de înaltă calitate și putere mare de absorbtie Îndepărtarea eficienta a murdăriei și un nivel ridicat de colectare a murdăriei pentru rezultate deosebite de curățare pe toate suprafețele dure. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile. Pentru rezultate perfecte de curățare și o suprafață curățată mai mare.