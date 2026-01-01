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    Lavete microfibre perie rotundă mare 28632430 Karcher | Kärcher

    Două lavete albe din microfibră, rotunde, cu margini pufoase, pe fundal alb.

    Lavete microfibre perie rotundă mare

    Cod produs: 2.863-243.0

    Două învelitori din microfibre pentru peria rotundă mare. Microfibră de înaltă calitate pentru o mai bună îndepărtare a murdăriei și rezultate strălucitoare cu peria rotundă mare.