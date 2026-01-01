Lavete microfibre perie rotundă mare 28632430 Karcher | Kärcher

Pentru desprinderea și colectarea mai eficientă a murdăriei și a grăsimii. Ideale pentru murdăria persistentă și deosebit de dificilă din băi și bucătării. Îndepărtează fără efort chiar și murdăria persistentă de pe plite.

Laveta moale pentru peria rotunda, din microfibra de calitate Ideală pentru curățarea delicată a murdăriei deosebit de persistente de pe toate suprafețele dure din bucătării și băi. Microfibre de înaltă calitate Potrivit pentru curățarea în mașina de spălat la 60°C. Nu utiliza balsam de rufe. Laveta moale pentru peria rotunda, din microfibra de calitate Se poate spăla la maşină până la 60 °C. Nu utiliza balsam.