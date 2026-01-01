Suflanta de frunze de 36 V fara fir de la Kärcher vine cu un control al puterii în două trepte și atinge o viteză maximă a aerului suflat de 250 km/h. Dispozitivul se potrivește ergonomic în mână și este bine echilibrat.

Tubul suflantei Îndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj. Duză plată detașabilă Pentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă. Controlul puterii în două trepte. Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale. Margine integrată de răzuire Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei. Design ergonomic Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort. Tub de fixare Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat. Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion. Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher