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    Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-46 Battery | Kärcher

    Mașină de tuns iarba Kärcher galbenă cu sac colector negru, mâner ergonomic și roți galbene. Accesoriu separat în față.

    Masina de tuns iarba cu acumulator

    LMO 36-46 Battery

    Cod produs: 1.444-472.0

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    Înălțime de tăiere: nivelul 5