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    Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 36-46 Battery Set | Kärcher

    Mașină de tuns iarba Kärcher, galbenă, cu accesorii: încărcător, baterie și suport.

    Masina de tuns iarba cu acumulator

    LMO 36-46 Battery Set

    Cod produs: 1.444-470.0

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    Înălțime de tăiere: nivelul 5