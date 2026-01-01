Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 2-18 Battery Set | Kärcher

Trimmer de gazon LTR 2-18 Battery Set, pe baterie, oferă o soluție eficientă pentru întreținerea grădinii fără cablu. Trimmerul de 18 V permite lucru flexibil, bateria și încărcătorul fiind deja incluse în pachet. Firul răsucit asigură o tăiere precisă a gazonului. Trimmerul ajunge cu ușurință în toate colțurile sau zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor garantează margini perfecte: ajustată prin simpla rotire a mânerului, permite tunderea curată a marginilor de-a lungul căilor și teraselor. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, reglând firul la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Trimmerul este ușor și bine echilibrat, ceea ce îl face simplu și confortabil de utilizat. Protecția pentru plante menține distanța necesară față de plante și copaci, pentru a le proteja de deteriorări în timpul utilizării.

Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Protecție pentru plante reglabilă Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor Mâner cu design ergonomic Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini Extensie automată a firului Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Capac de protecție Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu. Ușor Greutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.