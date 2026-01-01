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    Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 2-18 | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher galben, cu acumulator, lângă un cap de schimb pe fundal alb.

    Trimmer pentru iarba cu acumulator

    LTR 2-18

    Cod produs: 1.445-460.0

    • Bobină