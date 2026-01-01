Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Battery Set | Kärcher

Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, pentru întreținerea perfectă a gazonului. Trimmerul de 18 V oferă libertate fără fir și vine cu baterie compatibilă și încărcător rapid. Datorită firului răsucit, trimmerul asigură o tăiere curată și ajunge cu ușurință în toate colțurile și zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor permite obținerea unor margini curate de-a lungul căilor și teraselor și poate fi ajustată prin simpla rotire a mânerului. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, ajustându-l la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Unghiul capului de tăiere poate fi ajustat ușor cu piciorul – fără a te apleca. Astfel, tăierea sub obstacole sau pe pante devine mult mai simplă. Protecția pliabilă pentru plante garantează menținerea distanței necesare față de plante și copaci, protejându-le împotriva deteriorărilor în timpul utilizării. Ergonomia este susținută de mânerul secundar reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a trimmerului, oferind un confort sporit în utilizare.

Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Cap de tuns ajustabil Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină Mâner telescopic Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile. Protecție pentru plante reglabilă Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor Mâner cu design ergonomic Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Capac de protecție Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu. Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.