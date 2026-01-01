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    Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Battery Set | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher galben cu acumulator, suport de încărcare și cap de tăiere suplimentar.

    Trimmer pentru iarba cu acumulator

    LTR 3-18 Battery Set

    Cod produs: 1.445-471.0

    Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, un adevărat polivalent. Ajunge cu ușurință în colțuri și sub obstacole, asigurând margini de gazon perfect tăiate.