Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Battery Set | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Trimmer pentru iarba cu acumulator
Cod produs: 1.445-471.0Trimmer de gazon LTR 3-18 Battery Set, pe baterie, un adevărat polivalent. Ajunge cu ușurință în colțuri și sub obstacole, asigurând margini de gazon perfect tăiate.
Dispozitiv alimentat cu baterii.
1
Platforma bateriei.
Platforma bateriei de 18 V
Diametru de tăiere (cm)
30
Lama trimmerului
Fir de tăiere
Extensia firelor
Automat
Linia geometrică ai trimmerului
Răsucit
Diametru liniar (mm)
1.6
Numărul de rotaţii (rpm)
8900
Tipul bateriei.
Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V)
18
Capacitate. (Ah)
2
Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m)
max. 850
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
max. 15
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
41 73
Curent de încărcare. (A)
2.5
Culoarea
Galben
Greutate fără accesorii (kg)
2.1
Greutate cu ambalaj (kg)
5.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
1015 x 317 x 1000
Set de livrare
Echipamente
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Informații produs
Domenii de utilizare