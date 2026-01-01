Eficiență, precizie și confort – toate combinate într-un singur dispozitiv. Cu mașina de tuns iarba cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set, grădinăritul devine o plăcere. Motorul puternic de 36 de volți obține toată energia necesară de la două baterii litiu-ion de 18 volți și oferă o performanță impresionantă. Mânerul reglabil din două părți și designul telescopic al arborelui îl fac ușor de utilizat, deoarece dispozitivul poate fi întotdeauna utilizat într-o poziție verticală, care este blândă pentru spate. Fie că este vorba de suprafețe mari sau de colțuri greu accesibile, această mașină de tuns iarba cu baterie face totul cu ușurință. Firul de tăiere rotativ asigură tăierea de precizie pe gazon, în timp ce apărătoarea pliabilă pentru plante asigură că plantele și copacii rămân protejați în timpul utilizării. Unghiul capului de tuns poate fi reglat după cum este necesar pentru a tăia sub obstacole sau pe pante. Două baterii reîncărcabile și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.

36 V putere Motor puternic de 36 V alimentat de două baterii litiu-ion de 18 V. Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Cap de tuns ajustabil Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină Protecție pentru plante reglabilă Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor Mâner telescopic Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile. Mâner cu design ergonomic Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar Unghiul mânerului din două părți este reglabil pentru o poziție ergonomică și relaxată. Extensie automată a firului Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Cele două baterii interschimbabile pot fi utilizate cu toate celelalte dispozitive din platforma Kärcher Battery Power de 18 V.