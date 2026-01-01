Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 | Kärcher

Trimmer de gazon LTR 3-18 pe baterie, pentru întreținerea perfectă a gazonului. Datorită firului răsucit, trimmerul de 18 V asigură o tăiere curată și ajunge cu ușurință în toate colțurile și zonele greu accesibile din grădină, pe care o mașină de tuns gazonul nu le poate atinge. Funcția de tăiere a marginilor permite obținerea unor margini curate de-a lungul căilor și teraselor și poate fi ajustată prin simpla rotire a mânerului. Extinderea automată a firului de tăiere asigură lungimea optimă a firului, ajustând firul la dimensiunea ideală de fiecare dată când trimmerul este pornit. Unghiul capului de tăiere poate fi ajustat cu ușurință cu piciorul – fără a te apleca. Astfel, tăierea sub obstacole sau pe pante devine mult mai ușoară. Protecția pliabilă pentru plante garantează menținerea distanței necesare față de plante și copaci, protejându-le împotriva deteriorărilor în timpul utilizării. Ergonomia este susținută de mânerul secundar reglabil, tija telescopică și greutatea redusă a trimmerului, oferind un confort sporit în utilizare.

Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Cap de tuns ajustabil Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină Mâner telescopic Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile. Protecție pentru plante reglabilă Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor Mâner cu design ergonomic Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Capac de protecție Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.