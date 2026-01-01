☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher galben, cu mâner ergonomic și acumulator, alături de un tambur de sfoară de tăiere.

    Trimmer pentru iarba cu acumulator

    LTR 3-18

    Cod produs: 1.445-470.0

    • Bobină