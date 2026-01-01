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    Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 36-33 Battery | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher cu acumulator, mâner ergonomic, cap de tăiere și curea de umăr.

    Trimmer pentru iarba cu acumulator

    LTR 36-33 Battery

    Cod produs: 1.444-350.0

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    Margine gazon