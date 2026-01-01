Firul de tăiere împletit a trimmerului pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery asigură o precizie maximă a tăierii. Un aparat fiabil cu zgomot redus, ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină, lăsând margini curate de-a lungul potecilor și a teraselor, datorită funcției sale de tăiere pe margini. Funcția de reglare automată a firului garantează că lungimea este întotdeauna cea potrivită. Designul său ergonomic de prindere cu două mâini fac aparatul să fie foarte ușor de manevrat și de utilizat. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător.

Sistem eficient de tăiere Funcția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită Tăiere pe margini Cap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor Ușor Greutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei Extensie automată a firului Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru Mâner cu design ergonomic Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini Capac de protecție Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V. Utilizare optimă a lamelor Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit