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    Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 36-33 Set | Kärcher

    Trimmer de iarbă Kärcher cu acumulator, încărcător, tambur de fir și curea neagră.

    Trimmer pentru iarba cu acumulator

    LTR Battery 36-33 Set

    Cod produs: 1.444-351.0

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    Margine gazon