Lampa multifuncțională practică, alimentată cu baterii, oferă condiții de iluminare mai bune oriunde este nevoie de mai multă lumină, fie că este vorba de muncă sau de activități de agrement. Cu două niveluri de luminozitate și un maxim de 280 de lumeni, lampa poate fi ajustată pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Partea flexibilă a corpului de iluminat pivotant are două articulații pentru a direcționa lumina exact acolo unde este nevoie. Mânerul de transport facilitează mutarea lămpii cu baterii. Poate fi utilizată ca power bank pentru o funcționalitate și mai mare: dispozitivele electronice mici, cum ar fi smartphone-urile sau tabletele, pot fi încărcate de la un port USB-A și unul USB-C. Butonul de activare USB previne alimentarea în stand-by atunci când porturile USB nu sunt utilizate. După 30 de secunde fără un dispozitiv conectat, porturile USB se dezactivează, astfel încât bateria să nu se descarce prematur.

Două niveluri de luminozitate Luminozitatea poate fi reglată pentru a se adapta la condițiile de utilizare, în funcție de necesitatea unei luminozități maxime sau a unei lumini reduse. Putere maximă de iluminare de 280 lumeni. Dispozitiv de iluminare flexibil și pivotant cu două articulații Lumina poate fi direcționată în orice unghi pentru o iluminare optimă, indiferent de poziția lămpii cu baterii. Power bank integrat 1 × USB-A și 1 × USB-C. Poate fi utilizat pentru a încărca dispozitive electronice de mici dimensiuni, cum ar fi smartphone-uri sau tablete, atunci când nu este disponibilă o conexiune electrică. Mâner de trasport confortabil Dimensiune compactă, ușor de transportat. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Dispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.