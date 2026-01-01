MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con 26439070 Karcher | Kärcher

Un dispozitiv universal pentru toate aplicațiile: 3-în-1 multi-jet de la Kärcher oferă un flux plat de înaltă presiune cu reglare liniară a presiunii, o duză rotativă și un jet de pulverizare a agentului de curățare într-o singură lance de pulverizare. Jetul dorit este selectat pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare. Presiunea este setată în mod comod prin intermediul butoanelor de pe pistolul de pulverizare G 180 Q Full Control Plus. Recomandată pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher K 7 Full Control Plus şi K 7 Premium Full Control Plus produse începând cu 2017.

Control complet în ambele mâini Nu este nevoie de schimbarea deranjantă a lăncii de pulverizare Pur și simplu rotește lancea de pulverizare pentru a selecta jetul dorit. Trei tipuri de pulverizare într-o singură lance Jet de aplicare a agentului de curățare, duză rotativă și jet plat de înaltă presiune reglabilă liniar - pentru o activitate flexibilă.