MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con 26439070 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.643-907.0Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.6
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
445 x 63 x 63
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
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