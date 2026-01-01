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    MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con 26439070 Karcher | Kärcher

    Lance pentru curățare Kärcher, neagră cu detalii galbene, pe fundal alb.

    MJ 180 Multi Jet 3 in 1 MultijetFull Con

    Cod produs: 2.643-907.0

    Lancea de pulverizare multijet Kärcher 3-în-1 este potrivită pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune K 7 Full Control Plus și K 7 Premium Full Control Plus (începând cu 2017) cu pistolul de presiune G 180 Q Full Control Plus.
    Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).