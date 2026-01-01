MJ 24 Handheld 5-în-1 Multi Jet | Kärcher

Handheld Multi Jet oferă cinci tipuri de pulverizare printr-o singură lance: jet punctiform, jet plat, jet de clătire, jet de ceață și jet de flux. Lancea de pulverizare cu mai multe jeturi este așadar ideală pentru a fi utilizată pentru multiple aplicații. Pur și simplu rotiți capul duzei pentru a selecta jetul potrivit. Adaptorul Quick Connect dintre capul duzei și tubul de extensie permite o comutare rapidă și ușoară către un alt accesoriu Handheld Cleaner, cu o singură mână. Tubul de extensie facilitează funcționarea ergonomică și, datorită distanței, protejează utilizatorul de apa pulverizată. Lancea de pulverizare MJ 24 Handheld este compatibilă cu aparatul de spălat cu presiune cu acumulator KHB 5.

Lancea de pulverizare 5-în-1 Cinci tipuri diferite de pulverizare într-o singură lance. Economisește timp Nu este necesară schimbarea tijei de pulverizare Curăță si uda în acelasi timp. Nu este nevoie să treceți de la furtun de grădină la pistol de pulverizare. Jet punctiform Curățarea colțurilor, fisurilor, precum și eliminarea petelor de murdărie. Jet plat Curățarea suprafețelor și a obiectelor Jet de clătire Clătire murdărie superficială. Jet de ceață Curăță praful si polenul de pe plante in timp ce le udă delicat. Jet de flux La udarea plantelor Adaptor Quick Connect Simplu și rapid de înlocuit