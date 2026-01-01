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    MJ 24 Handheld 5-în-1 Multi Jet | Kärcher

    Lancea de pulverizare Kärcher, neagră, cu design ergonomic și simboluri albe pe partea frontală.

    MJ 24 Handheld 5-în-1 Multi Jet

    Cod produs: 2.644-056.0

    Lancea de pulverizare multi-jet 5-în-1 pentru KHB 5 Battery: dispozitivul portabil MJ 24 cu jet punctiform, plat, de clătire, pulverizare și abur. Ușor de reglat prin rotirea capului duzei.