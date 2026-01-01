MJ 24 Handheld 5-în-1 Multi Jet | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 2.644-056.0Lancea de pulverizare multi-jet 5-în-1 pentru KHB 5 Battery: dispozitivul portabil MJ 24 cu jet punctiform, plat, de clătire, pulverizare și abur. Ușor de reglat prin rotirea capului duzei.
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.3
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
423 x 58 x 60
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare