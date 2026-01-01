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    Multifunctional nozzle low-pressure | Kärcher

    -15% Reducere in Coș
    Accesoriu Kärcher pentru curățare, negru, cu patru duze aurii și logo vizibil pe partea laterală.

    Multifunctional nozzle low-pressure

    Cod produs: 2.644-499.0