Pentru toți cei care au nevoie de o soluție de curățare în călătorie, care poate fi depozitată și transportată în cele mai mici spații: aparatul de spălat cu presiune compact și ușor OC 3 foldable de la Kärcher are un rezervor de apă pliabil. Acesta poate fi pliat în cel mai scurt timp până la o dimensiune minimă și permite o depozitare care economisește spațiu. Cu bateria sa litiu-ion, dispozitivul este gata de utilizare oriunde și oricând, fără pregătiri care necesită timp: pur și simplu umpleți cu apă și începeți. Un afișaj LED oferă informații despre nivelul de încărcare al bateriei. Furtunul de presiune flexibil cu o lungime de 1,8 metri asigură o libertate de mișcare optimă în timpul curățării. Fie în camping, după o plimbare cu bicicleta sau în grădina de acasă - dispozitivul mobil de curățare în aer liber este soluția ideală pentru o curățare rapidă. Pentru extinderea domeniilor de utilizare este disponibilă o gamă largă de accesorii.

Eficientă și cu o presiune joasă și delicată Avantajul presiunii scăzute: curățare eficientă și, în același timp, delicată, ideală pentru suprafețele sensibile. Duza standard cu jet plat curăță în mod fiabil și precis chiar și locurile greu accesibile. Duza cu jet conic este potrivită pentru o curățare și mai delicată, de exemplu a labelor animalului de companie. Rezervor inovator, pliabil Capacitate mare (8 l) a rezervorului de apă flexibil, care poate fi pliat la o dimensiune redusă pentru un transport ușor și o depozitare care economisește spațiu. Necesitate redusă de spațiu: furtunul și pistolul de declanșare sunt depozitate în dispozitivul pliabil compact. Acumulator integrat litiu-ion Curățare mobilă în orice moment, fără conexiune la rețeaua electrică. Durată lungă de funcționare a bateriei pentru utilizare continuă, fără încărcare intermediară. Afișajul cu LED semnalează momentul în care bateria trebuie încărcată. Priza de încărcare USB de tip C de pe dispozitiv permite o încărcare flexibilă chiar și atunci când sunteți în mișcare, de exemplu, în mașină sau la bateria de alimentare. Manipulare simplă și comodă Gata de utilizare oriunde și oricând fără pregătiri consumatoare de timp, pur și simplu umpleți cu apă și începeți. Mâner de transport ergonomic cu fixare a furtunului pentru transport ușor. Rezervorul de apă poate fi umplut ușor și comod datorită deschiderii mari. Gamă variată de accesorii Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare. Accesoriile potrivite pentru fiecare sarcină de curățare (fie că este vorba de biciclete, echipamente de exterior, mobilier de grădină, animale de companie sau multe altele).