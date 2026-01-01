Compact și portabil: OC 4 este aparatul de curățat cu presiune portabil, cu baterie, de la Kärcher, ideal pentru oricine are nevoie de o soluție de curățare în mișcare. Datorită bateriei litiu-ion integrate și rezervorului de apă mare de 8 litri, poți curăța fără a depinde de curentul electric sau conexiunea la apă. Tehnologia duzelor Kärcher asigură o curățare eficientă, dar delicată. Furtunul spiralat de 2,8 metri oferă flexibilitate și o raza mare de mișcare. Pistolul de pulverizare are o funcție de prindere rapidă pentru un plus de confort. Kitul pentru animale de companie inclus conține o geantă practică cu diverse accesorii, special optimizate pentru curățarea și îngrijirea câinilor. Presiunea joasă generată de OC 4 este blândă cu animalele, dar suficient de puternică pentru a îndepărta ușor noroiul, praful și murdăria de pe lăbuțe și blană. Fie că este vorba de o plimbare în iarbă udă, o băltoacă sau o tură prin pădure – OC 4 cu Kitul pentru animale de companie este soluția ideală pentru curățări rapide și ocazionale. Optimizat pentru depozitare compactă – aparatul sau geanta cu accesorii pot fi depozitate toate în interiorul rezervorului de apă gol pentru transport ușor.

Curățarea în mișcare Cu rezervorul mare de apă de 8 litri și bateria reîncărcabilă integrată, puteți curăța cu ușurință din mers, indiferent de conexiunile de apă sau de sursa de alimentare. Rezervorul poate fi îndepărtat pentru a fi umplut de la orice robinet și, datorită capacului etanș, poate fi transportat fără griji, de exemplu, în portbagaj. Flexibil pentru utilizare la curățarea și îngrijirea câinilor, precum și pentru multe alte sarcini de curățare, de exemplu, biciclete, echipamente pentru grădină și camping, bocanci de drumeție sau cărucioare. Presiune scăzută eficientă, dar delicată Tehnologia eficientă a duzelor Kärcher înseamnă că mașina de spălat cu presiune curăță delicat și economisește apă, îndepărtând în același timp murdăria foarte eficient. Ideal pentru a curăța blând lăbuțele murdare după o plimbare și pentru a reda strălucirea blănii prăfuite. Kit pentru animale – pentru curățarea celui mai bun prieten al omului. Peria special dezvoltată pentru animale, cu nodule de masaj din silicon, îndepărtează chiar și murdăria încăpățânată din blană. Duza cu jet conic este deosebit de blândă, fiind ideală pentru curățarea atentă a blănii murdare și a lăbuțelor pătrunse de noroi. Laveta pufoasă din microfibră absoarbe multă apă, se simte plăcut pe blana câinilor și previne mirosurile neplăcute. Acumulator integrat litiu-ion Autonomia lungă a bateriei, de până la 22 de minute, este suficientă pentru a curăța temeinic mai mulți câini murdari. LED-ul oferă informații despre starea actuală a încărcării bateriei. Mufa de încărcare USB tip C permite încărcarea flexibilă chiar și atunci când ești pe drum, de exemplu, în mașină sau de la o baterie externă (powerbank). Concept sofisticat de depozitare Ocupa un spațiu minim – dispozitivul, împreună cu furtunul și pistolul de pulverizare, pot fi depozitate în interiorul rezervorului de apă gol. Sacul practic de accesorii poate fi, de asemenea, depozitat în interiorul rezervorului. Usor de transportat, cu economie de spatiu de depozitare Manipulare simplă și comodă Se instalează rapid și ușor. Pur și simplu umpleți cu apă și este gata de utilizare. Pistolul cu declanșator are o funcție de blocare pentru o pulverizare continuă fără efort. Furtunul spiralat de 2,8 m oferă un rază de lucru generoasă. Gama larga de accesorii Sunt disponibile opțional numeroase accesorii pentru extinderea domeniilor de aplicare. Accesoriile potrivite pentru orice sarcină de curățare (biciclete, echipamente pentru exterior, mobilier de grădină, câini și multe altele).