Curățare mobilă, independentă de alimentarea cu energie electrică – aparatul de curățare cu presiune medie OC 6-18, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide și eficiente, fie în deplasare, fie în jurul casei. Conectați furtunul și este gata de utilizare. Un furtun de aspirație disponibil separat permite utilizarea mobilă, extrăgând apă din fântâni, cisterne, găleți sau surse naturale de apă. Cu duza cu jetul plat, murdăria persistentă poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. O gamă largă de accesorii extinde funcționalitatea OC 6-18: de exemplu, un Multi Jet 5-în-1 pentru o flexibilitate și mai mare în curățare, o duza de spumare sau o perie de spălare, toate disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.

Curățenie mobilă Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei cu baterii. Curățarea este posibilă fără o conexiune la reteaua apă, datorită furtunului de aspirare sau a rezervorului cu capacitate de 12 litri de apă (ambele disponibile separat). Pastrare practica a accesoriilor pe aparat Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu. Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare. Rezervorul de apă reîncărcabil de 12 l este disponibil ca accesoriu opțional. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiune de 24 bar (max.) pentru o curățare eficientă. Curăță delicat, sigur și eficient chiar și suprafețele sensibile. Furtun flexibil Manevrare simplă a furtunului. Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare) Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.