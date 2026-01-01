Compact și portabil, fără a fi nevoie de o conexiune la rețeaua electrică sau la apă – aparatul de spalat cu presiune medie alimentat de baterie OC 6-18 Premium este ideal pentru curățarea intermediară rapidă și eficientă în calatorie sau în jurul casei. Cu duza cu jet plat delicat, murdăria poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau de grădină, jucării și multe altele. Rezervorul cu apă de 12 litri, cu roți mari și mâner extensibil, servește și ca bază mobilă pentru aparat. Dacă există o conexiune la apă disponibilă, dispozitivul poate fi, de asemenea, utilizat fără rezervor. Cu un furtun de aspirare disponibil separat, apa din puțuri, găleți sau surse naturale de apă pot fi folosite. Pistolul de declansare și lancea de pulverizare pot fi fixate pe aparat pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălat sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă este inclusă în pachet și poate fi folosită cu toate dispozitivele alimentate de baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Cu tehnologia Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă întimpul lucrului si încărcării.

Curățare autonomă și mobilă Rezervorul de apă de 12 litri permite curățarea independentă. Apa este suficientă pentru 3 până la 5 biciclete foarte murdare sau mai multe obiecte precum scaune de grădină/ de camping. Rezervorul poate fi umplut de la orice robinet și este etanș datorită capacului cu filet. Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei bateriei (bateria se vinde separat). Mobilitate optimă datorită roților și înălțimii ergonomice a mânerului. Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare. Roți mari pentru transport sigur și confortabil pe teren accidentat sau poteci din grădină. Pastrare practica a accesoriilor pe aparat Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu. Compartimentul pentru accesorii din spatele rezervorului de apă oferă spațiu pentru accesorii suplimentare. Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiunea apei de până la 24 de bari pentru o curățare eficientă. Curăță chiar și suprafețele sensibile în siguranță și fiabil. Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare) Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.