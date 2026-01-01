Curățare mobilă, independentă de conexiunea la curent sau apă - aparatul de spalat cu presiune medie OC 6-18 Premium, alimentat cu baterie, este ideal pentru curățări rapide intermediare, fie în deplasare, fie în jurul casei. Cu duza cu jetul plat, murdăria încăpățânată poate fi îndepărtată rapid de pe biciclete, mobilier de camping sau grădină, jucării și multe altele. Rezervorul de apă de 12 litri, cu roți mari și mâner telescopic extensibil, servește și ca bază mobilă. Dacă există o conexiune la apă, dispozitivul poate fi folosit și fără rezervor. Cu un furtun de aspirație disponibil separat, apa din fântâni, găleți sau surse naturale de apă poate fi folosită de asemenea. Pistolul de presiune și lancea de pulverizare pot fi fixate pe rezervor pentru transport. Gama extinsă de accesorii face ca OC 6-18 Premium să fie și mai versatil: de exemplu, o duza de spumare sau o perie de spălare sunt disponibile separat. Bateria interschimbabilă (nu este inclusă în pachet) poate fi utilizată în toate dispozitivele alimentate cu baterie din platforma Kärcher Battery Power de 18 V. Datorită tehnologiei inovatoare Real Time, afișajul LCD al bateriei arată capacitatea rămasă în timpul utilizării, încărcării și depozitării.

Curățare autonomă și mobilă Căruciorul cu rezervor de apă de 12 litri permite curățarea independentă în deplasare. Acesta conține suficientă apă pentru a curăța trei până la cinci biciclete foarte murdare sau mai multe obiecte, cum ar fi scaune de grădină/camping. Rezervorul poate fi umplut de la orice robinet și este etanș datorită capacului cu filet. Independent de sursa de alimentare datorită tehnologiei bateriei (bateria se vinde separat). Mobilitate optimă datorită roților și înălțimii ergonomice a mânerului. Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și retras din nou pentru depozitare. Roți mari pentru transport sigur și confortabil pe teren accidentat sau poteci din grădină. Pastrare practica a accesoriilor pe aparat Furtunul, pistolul de declanșare și lancea de pulverizare pot fi depozitate cu ușurință și în siguranță pe dispozitiv pentru a economisi spațiu. Compartimentul pentru accesorii din partea din spate a căruciorului oferă spațiu pentru accesorii suplimentare. Accesoriile sunt întotdeauna la îndemână, chiar și atunci când sunteți în mișcare. Mai eficient si cu ajustare optima a presiunii Presiunea apei de până la 24 de bari pentru o curățare eficientă. Curăță chiar și suprafețele sensibile în siguranță și fiabil. Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare) Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher. Aplicația Home & Garden Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.