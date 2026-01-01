Pentru curățare flexibilă în deplasare sau acasă, OC 7-18 Handheld Battery Set este alegerea ideală pentru îndepărtarea fără efort a murdăriei medii. Aparatul de curățare portabil cu presiune medie poate fi conectat direct la furtunul de grădină sau poate aspira eficient apă din surse externe, cum ar fi bazine de colectare a apei sau recipiente. Furtunul de aspirație furnizat, cu filtru de apă, permite o rază de acțiune de până la 5 metri. Cu puternica baterie detașabilă Kärcher de 18 V, inclusă în pachet, OC 7-18 funcționează complet independent de surse externe de energie și apă. Designul ergonomic și bine gândit garantează manevrare confortabilă, în timp ce reglajul presiunii în 2 trepte, de la 11 la 24 bar, permite ajustarea precisă pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea duratei de funcționare a bateriei. Un indicator LED oferă informații despre modul de funcționare și nivelul bateriei. Lancea Multi Jet 5-în-1 permite comutarea rapidă între cinci tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură curățare delicată și eficientă chiar și pe materiale sensibile. Astfel, OC 7-18 este versatil – fie pentru camping, după ture cu bicicleta sau pentru grădină.

Curățarea în mișcare Cu furtunul furnizat și acumulatorul de 18 V, curățarea din mers sau din jurul casei este ușoară și mobilă. Flexibil pentru numeroase sarcini de curățare: biciclete, echipament de camping, cărucioare sau curățarea rapidă a mașinii. Alimentarea cu apă se poate face prin furtunul de grădină sau prin furtunul de aspirație din surse externe. Reglarea presiunii cu indicație LED În funcție de sarcina de curățare, puteți comuta între Max (24 bari) și eco!Mode¹⁾ (aprox. 11 bari). Ideal pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea autonomiei bateriei până la 30 de minute. Lumina LED oferă informații despre modul selectat și starea curentă de încărcare a acumulatorului. Gamă completă de accesorii Multi Jet combină cinci tipuri de pulverizare într-o singură duză, reglabilă prin simpla rotire a capului. Furtunul de aspirație permite folosirea apei din canistră, găleată sau râu. Libertate de mișcare datorită lungimii de 5 m. Duza de spumă facilitează aplicarea detergentului pentru o curățare și mai eficientă a murdăriei persistente. Presiune medie eficientă și delicată Tehnologia eficientă a duzelor Kärcher și Multi Jet 5-în-1 permit o curățare delicată cu economie de apă. Alegere ideală pentru protejarea componentelor sensibile de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile. Design ușor și ergonomic Datorită greutății reduse și designului ergonomic, curățitorul este confortabil chiar și la utilizări îndelungate. Designul compact asigură dimensiuni reduse pentru transport și depozitare. Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.