OC Handheld Compact Adventure este un aparat de curățare portabil, compact, cu presiune medie, ideal pentru utilizare mobilă. Datorită bateriei integrate litiu-ion și furtunului de aspirație de 5 metri, curățarea se poate realiza independent de orice sursă de energie sau apă. Recipientul pliabil de apă are o capacitate de 12 litri și este etanș — ideal pentru deplasări. Designul inovator și ușor, cu mâner retractabil, permite depozitarea economisitoare de spațiu și transportul facil. Cu reglajul în două trepte al presiunii, aceasta poate fi ajustată între aproximativ 6 și 15 bar, ideal pentru suprafețe delicate sau pentru extinderea duratei de funcționare a bateriei. Un indicator LED oferă informații despre modul de funcționare și timpul rămas al bateriei. Lancea Multi Jet 4-în-1 permite comutarea între patru tipuri de jet, iar tehnologia duzei Kärcher asigură o curățare delicată și eficientă. Detergentul poate fi aplicat folosind puternicul Pro foam jet. Perfect pentru utilizare rapidă și fără complicații, fie la camping, după ture cu bicicleta sau drumeții, fie în grădină. Bateria poate fi încărcată prin USB-C. Include geantă impermeabilă pentru transport și depozitare. Nu estecompatibil cu conectoarele de furtun de grădină.

Curățenie mobilă Cu furtunul de aspirație, canistra de apă pliabilă și acumulatorul, puteți curăța ușor din mers – independent de apă și curent. Flexibil pentru utilizare în multe sarcini de curățare diferite, de ex., pentru biciclete, echipamente de grădină și camping, câini sau curățare localizată pe mașină. Priza de încărcare USB tip C de pe dispozitiv permite încărcarea flexibilă chiar și în deplasare, de ex. în mașină sau la powerbank. Reglarea presiunii cu indicație LED În funcție de sarcina de curățare, poți comuta între Max (15 bari) și eco!Mode¹⁾ (aprox. 6 bari). Ideal pentru suprafețe sensibile sau pentru prelungirea autonomiei bateriei până la 30 de minute. Lumina LED oferă informații despre starea curentă de încărcare a bateriei. Design compact și ușor al dispozitivului Minimizează spațiul ocupat la transport și depozitare – designul inovator permite plierea mânerului după utilizare. Datorită designului său ușor și minimalist, dispozitivul este ușor de manevrat și se așază confortabil în mână, chiar și atunci când este utilizat pentru perioade lungi. Presiune medie eficientă și delicată Datorită tehnologiei eficiente a duzei Kärcher și a duzei Multi Jet 4-în-1, spălătorul cu presiune curăță delicat și economisește apă. Murdăria este îndepărtată foarte eficient. Alegere ideală pentru protejarea componentelor sensibile de pe biciclete, cum ar fi rulmenții, garniturile sau butucii. Curățare fiabilă și precisă, chiar și în locuri greu accesibile. Adventure Kit cu accesorii extinse Multi Jet combină patru tipuri de pulverizare într-o singură duză, care poate fi reglată simplu prin răsucirea capului duzei. Furtunul de aspirație de 5 m permite tragerea apei din surse externe. Canistra pliabilă are 12 litri și etanșare anti-scurgere. Jetul de detergent face ușoară aplicarea detergentului pe o suprafață mare pentru o curățare și mai eficientă a murdăriei persistente.